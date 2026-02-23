Stellantis Aktie
Börse Paris: CAC 40 mittags stärker
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 8 524,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,551 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,225 Prozent auf 8 496,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 515,49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 485,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 532,77 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 23.01.2026, den Wert von 8 143,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der CAC 40 7 982,65 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der CAC 40 mit 8 154,51 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 532,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern registriert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 113 758 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 275,348 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
