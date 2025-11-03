Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht zum Start Verluste

Am Montag verbucht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,14 Prozent auf 8 109,95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,456 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,027 Prozent auf 8 118,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 121,07 Punkten am Vortag.

Bei 8 097,35 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 120,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 03.10.2025, einen Stand von 8 081,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 7 546,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, einen Stand von 7 409,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,69 Prozent nach oben. 8 271,48 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. 6 763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 11 947 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 302,149 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Carrefour-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,37 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at