Index im Blick 07.11.2025 09:29:52

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus

So bewegt sich der CAC 40 morgens.

Um 09:12 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,23 Prozent aufwärts auf 7 983,28 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,441 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,267 Prozent auf 7 986,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7 964,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 978,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 990,19 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1,67 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 974,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 709,32 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 7 425,60 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,97 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 7 954 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 302,495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 209,25 0,89% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,01 0,04% Carrefour S.A.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 608,00 1,76% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Société Générale (Societe Generale) 54,82 -1,47% Société Générale (Societe Generale)
Stellantis 8,74 0,38% Stellantis
Worldline SA 1,88 3,64% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 950,18 -0,18%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

