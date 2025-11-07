CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus

Um 09:12 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,23 Prozent aufwärts auf 7 983,28 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,441 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,267 Prozent auf 7 986,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7 964,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 978,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 990,19 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 1,67 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 974,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 709,32 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 7 425,60 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,97 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 7 954 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 302,495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at