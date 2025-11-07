Schwacher Handel: So performt der CAC 40 nachmittags

Der CAC 40 zeigt sich am Freitagnachmittag mit negativem Vorzeichen.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 7 934,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,441 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,267 Prozent auf 7 986,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7 964,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 000,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 908,59 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 974,85 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 7 709,32 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 7 425,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 7,31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Punkte.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 157 271 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 302,495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

