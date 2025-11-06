Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Lukrative Société Générale (Societe Generale)-Investition?
|
06.11.2025 10:03:50
CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Société Générale (Societe Generale) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Société Générale (Societe Generale)-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Société Générale (Societe Generale)-Papiers betrug an diesem Tag 13,08 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 764,526 Société Générale (Societe Generale)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41 773,70 EUR, da sich der Wert einer Société Générale (Societe Generale)-Aktie am 05.11.2025 auf 54,64 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 317,74 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Société Générale (Societe Generale) bezifferte sich zuletzt auf 37,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
