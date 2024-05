Börse Wien in Grün: ATX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,82 Prozent höher bei 3 589,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 114,926 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,024 Prozent auf 3 561,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 560,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 593,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 553,05 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,13 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.04.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 537,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, lag der ATX noch bei 3 440,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 185,77 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,21 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 598,65 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Erste Group Bank (+ 2,69 Prozent auf 45,05 EUR), Verbund (+ 2,65 Prozent auf 73,50 EUR), BAWAG (+ 2,05 Prozent auf 57,35 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,72 Prozent auf 23,65 EUR) und Lenzing (+ 1,48 Prozent auf 30,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Schoeller-Bleckmann (-5,80 Prozent auf 43,05 EUR), AT S (AT&S) (-3,74 Prozent auf 20,08 EUR), Raiffeisen (-1,96 Prozent auf 17,04 EUR), OMV (-1,34 Prozent auf 44,08 EUR) und UNIQA Insurance (-0,24 Prozent auf 8,23 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 348 384 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 24,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

