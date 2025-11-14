ATX-Handel aktuell: ATX zum Handelsstart schwächer

Am Freitag gibt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,97 Prozent auf 4 854,29 Punkte nach. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 145,325 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 4 902,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4 901,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 4 902,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 854,29 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,86 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der ATX noch bei 4 697,35 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 4 771,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 537,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 32,75 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 1,56 Prozent auf 71,60 EUR), Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,40 EUR), DO (+ 0,21 Prozent auf 190,00 EUR), OMV (+ 0,04 Prozent auf 48,98 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,52 Prozent auf 28,85 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 27,45 EUR), voestalpine (-2,70 Prozent auf 33,86 EUR), Lenzing (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR), BAWAG (-1,74 Prozent auf 113,20 EUR) und Erste Group Bank (-1,36 Prozent auf 90,75 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 28 459 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 36,408 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,89 zu Buche schlagen. Mit 8,91 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at