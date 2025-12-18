Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben

Der ATX Prime setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag steht der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,37 Prozent im Minus bei 2 561,55 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 2 571,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2 571,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 571,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 561,02 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,956 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.11.2025, den Stand von 2 347,40 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 2 313,77 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 18.12.2024, einen Wert von 1 795,59 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 40,29 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 582,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Palfinger (+ 1,23 Prozent auf 33,00 EUR), PORR (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR), CPI Europe (+ 0,45 Prozent auf 15,65 EUR), OMV (+ 0,35 Prozent auf 46,46 EUR) und DO (+ 0,30 Prozent auf 198,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-3,03 Prozent auf 3,20 EUR), Addiko Bank (-2,73 Prozent auf 21,40 EUR), Marinomed Biotech (-2,34 Prozent auf 18,80 EUR), Flughafen Wien (-2,14 Prozent auf 54,80 EUR) und Semperit (-1,88 Prozent auf 12,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 24 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 9,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

