Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Gewinne

Zum Handelsende kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,21 Prozent auf 2 576,52 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent stärker bei 2 571,09 Punkten in den Handel, nach 2 571,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 576,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 548,05 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,55 Prozent nach oben. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 18.11.2025, mit 2 347,40 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 313,77 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 18.12.2024, einen Stand von 1 795,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 41,11 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 582,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 3,03 Prozent auf 3,40 EUR), PORR (+ 2,97 Prozent auf 31,20 EUR), EVN (+ 2,96 Prozent auf 27,80 EUR), Palfinger (+ 2,30 Prozent auf 33,35 EUR) und Andritz (+ 1,87 Prozent auf 65,25 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-3,77 Prozent auf 66,40 EUR), Vienna Insurance (-3,01 Prozent auf 64,50 EUR), Flughafen Wien (-2,86 Prozent auf 54,40 EUR), Raiffeisen (-2,63 Prozent auf 36,22 EUR) und UNIQA Insurance (-1,29 Prozent auf 15,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 524 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 38,292 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,69 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

