18.12.2025 15:58:58
Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben
Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent schwächer bei 2 565,99 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 571,09 Zählern und damit 0,003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 571,01 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 548,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 571,09 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 1,13 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 18.11.2025, mit 2 347,40 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 2 313,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, stand der ATX Prime bei 1 795,59 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 40,53 Prozent zu. 2 582,23 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 4,24 Prozent auf 3,44 EUR), EVN (+ 2,22 Prozent auf 27,60 EUR), Palfinger (+ 2,15 Prozent auf 33,30 EUR), Andritz (+ 1,33 Prozent auf 64,90 EUR) und STRABAG SE (+ 0,90 Prozent auf 78,60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Vienna Insurance (-3,91 Prozent auf 63,90 EUR), Frequentis (-3,77 Prozent auf 66,40 EUR), Raiffeisen (-3,28 Prozent auf 35,98 EUR), FACC (-2,73 Prozent auf 11,40 EUR) und Rosenbauer (-1,95 Prozent auf 45,20 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 201 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
