Index im Fokus 18.12.2025 15:58:58

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben

Der ATX Prime kommt heute nicht vom Fleck.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent schwächer bei 2 565,99 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 571,09 Zählern und damit 0,003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 571,01 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 548,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 571,09 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 1,13 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 18.11.2025, mit 2 347,40 Punkten bewertet. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 2 313,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, stand der ATX Prime bei 1 795,59 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 40,53 Prozent zu. 2 582,23 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 745,07 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 4,24 Prozent auf 3,44 EUR), EVN (+ 2,22 Prozent auf 27,60 EUR), Palfinger (+ 2,15 Prozent auf 33,30 EUR), Andritz (+ 1,33 Prozent auf 64,90 EUR) und STRABAG SE (+ 0,90 Prozent auf 78,60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Vienna Insurance (-3,91 Prozent auf 63,90 EUR), Frequentis (-3,77 Prozent auf 66,40 EUR), Raiffeisen (-3,28 Prozent auf 35,98 EUR), FACC (-2,73 Prozent auf 11,40 EUR) und Rosenbauer (-1,95 Prozent auf 45,20 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 201 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Frequentismehr Nachrichten

Analysen zu FACC AGmehr Analysen

27.11.25 FACC kaufen Erste Group Bank
02.09.25 FACC kaufen Erste Group Bank
18.03.25 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
28.10.24 FACC kaufen Erste Group Bank
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
