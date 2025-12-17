Handel in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,14 Prozent fester bei 2 573,71 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 2 570,12 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 567,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 578,69 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,43 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 17.11.2025, den Stand von 2 396,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2 284,85 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 17.12.2024, einen Stand von 1 789,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 40,95 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 582,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 5,59 Prozent auf 66,10 EUR), Wolford (+ 3,03 Prozent auf 3,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,57 Prozent auf 15,56 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,45 Prozent auf 3,50 EUR) und Verbund (+ 1,15 Prozent auf 61,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-3,79 Prozent auf 71,00 EUR), AT S (AT&S) (-1,97 Prozent auf 29,80 EUR), PORR (-1,78 Prozent auf 30,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,64 Prozent auf 83,80 EUR) und STRABAG SE (-1,63 Prozent auf 78,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 196 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,729 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,70 erwartet. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,30 Prozent gelockt.

