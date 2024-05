Börse Zürich in Grün: SMI auf grünem Terrain

Der SMI befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 11 254,64 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,216 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,269 Prozent höher bei 11 239,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 11 209,63 Punkten am Vortag.

Bei 11 221,41 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 11 258,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,02 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 03.04.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 616,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 239,68 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 506,19 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,755 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,50 Prozent auf 131,35 CHF), Swiss Life (+ 1,47 Prozent auf 623,00 CHF), Geberit (+ 1,46 Prozent auf 499,00 CHF), Sonova (+ 1,31 Prozent auf 263,30 CHF) und Partners Group (+ 1,27 Prozent auf 1 198,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Logitech (-0,94 Prozent auf 73,88 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 44,88 CHF), Novartis (-0,29 Prozent auf 88,61 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 492,40 CHF) und Zurich Insurance (-0,05 Prozent auf 440,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 786 999 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 241,549 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

