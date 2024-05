Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SMI mittags

In Zürich stehen die Signale am Montagmittag auf Stabilisierung.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 11 762,64 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,266 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,051 Prozent auf 11 747,76 Punkte an der Kurstafel, nach 11 753,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 732,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 772,82 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 379,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 142,79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 564,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,30 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1,23 Prozent auf 4 103,00 CHF), Swisscom (+ 1,10 Prozent auf 506,50 CHF), Alcon (+ 0,82 Prozent auf 74,20 CHF), UBS (+ 0,74 Prozent auf 27,15 CHF) und Roche (+ 0,71 Prozent auf 226,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Holcim (-3,48 Prozent auf 78,76 CHF), Lonza (-1,52 Prozent auf 518,20 CHF), Partners Group (-1,39 Prozent auf 1 241,00 CHF), Swiss Re (-0,47 Prozent auf 105,55 CHF) und Richemont (-0,44 Prozent auf 134,90 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 661 973 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,997 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,22 Prozent, die höchste im Index.

