Börse Zürich in Grün: So performt der SMI aktuell

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 2,57 Prozent stärker bei 11 805,94 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,378 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,682 Prozent auf 11 588,94 Punkte an der Kurstafel, nach 11 510,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 587,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 825,93 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Stand von 12 006,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 512,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, wurde der SMI mit 11 107,47 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,69 Prozent aufwärts. Bei 12 434,03 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 4,30 Prozent auf 76,68 CHF), UBS (+ 3,95 Prozent auf 24,76 CHF), Sika (+ 3,91 Prozent auf 249,60 CHF), Sonova (+ 3,56 Prozent auf 281,90 CHF) und Partners Group (+ 3,38 Prozent auf 1 116,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 522,50 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 88,88 CHF), Givaudan (+ 1,92 Prozent auf 4 148,00 CHF), Logitech (+ 2,14 Prozent auf 73,64 CHF) und Richemont (+ 2,37 Prozent auf 125,30 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 737 953 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 239,905 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at