SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sika-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sika-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Sika-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 225,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,431 Sika-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2025 auf 157,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 696,06 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 696,06 CHF entspricht einer negativen Performance von 30,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sika eine Börsenbewertung in Höhe von 25,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at