Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag

Am Dienstag gibt der SLI um 12:07 Uhr via SIX um 0,34 Prozent auf 1 800,26 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,442 Prozent fester bei 1 814,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 806,48 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 814,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 799,04 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 763,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 664,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, betrug der SLI-Kurs 1 787,38 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,08 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1,85 Prozent auf 101,90 CHF), SGS SA (+ 1,11 Prozent auf 81,66 CHF), Alcon (+ 0,58 Prozent auf 66,10 CHF), Schindler (+ 0,56 Prozent auf 214,70 CHF) und Logitech (+ 0,54 Prozent auf 73,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams (-4,79 Prozent auf 1,94 CHF), UBS (-2,41 Prozent auf 25,08 CHF), Julius Bär (-1,98 Prozent auf 47,05 CHF), Sonova (-1,83 Prozent auf 273,80 CHF) und Sandoz (-1,35 Prozent auf 28,59 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 130 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 272,756 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,82 zu Buche schlagen. Mit 6,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

