Börse Zürich in Rot: SLI notiert im Minus

Am Dienstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,29 Prozent schwächer bei 1 987,37 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,269 Prozent stärker bei 1 998,47 Punkten, nach 1 993,11 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 005,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 987,37 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Wert von 2 015,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, wies der SLI einen Stand von 1 951,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 1 714,65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,69 Prozent. Bei 2 023,54 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 1 282,50 CHF), Julius Bär (+ 0,98 Prozent auf 51,40 CHF), Lonza (+ 0,67 Prozent auf 538,20 CHF), Sandoz (+ 0,62 Prozent auf 35,49 CHF) und UBS (+ 0,42 Prozent auf 26,17 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Adecco SA (-2,29 Prozent auf 28,12 CHF), Logitech (-1,77 Prozent auf 74,22 CHF), Roche (-1,74 Prozent auf 265,90 CHF), Kühne + Nagel International (-1,43 Prozent auf 227,50 CHF) und Richemont (-1,27 Prozent auf 132,10 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 710 632 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,202 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at