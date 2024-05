Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Handelsstart

Am Freitag notiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,80 Prozent tiefer bei 11 870,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,269 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,678 Prozent tiefer bei 11 885,62 Punkten, nach 11 966,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 867,01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 893,62 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, bewegte sich der SMI bei 11 370,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, lag der SMI bei 11 496,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, bewegte sich der SMI bei 11 383,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,27 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 050,29 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 0,08 Prozent auf 512,40 CHF), Roche (-0,39 Prozent auf 231,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,43 Prozent auf 48,76 CHF), Swisscom (-0,53 Prozent auf 491,40 CHF) und Sonova (-0,54 Prozent auf 295,70 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-3,97 Prozent auf 1 209,00 CHF), Novartis (-1,34 Prozent auf 91,53 CHF), UBS (-1,29 Prozent auf 27,58 CHF), Swiss Life (-1,15 Prozent auf 617,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 467,20 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 220 102 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 245,317 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

