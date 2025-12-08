Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start nach

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Montag.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 2 093,74 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,138 Prozent auf 2 097,64 Punkte an der Kurstafel, nach 2 094,74 Punkten am Vortag.

Bei 2 092,93 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 096,59 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2 005,87 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 2 023,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der SLI auf 1 948,50 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8,96 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 2,05 Prozent auf 58,88 CHF), Holcim (+ 0,64 Prozent auf 75,38 CHF), Straumann (+ 0,55 Prozent auf 92,20 CHF), Logitech (+ 0,40 Prozent auf 94,98 CHF) und UBS (+ 0,37 Prozent auf 32,69 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sika (-1,75 Prozent auf 157,45 CHF), Temenos (-0,90 Prozent auf 76,80 CHF), Givaudan (-0,81 Prozent auf 3 321,00 CHF), Alcon (-0,76 Prozent auf 64,90 CHF) und ams-OSRAM (-0,73 Prozent auf 7,47 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 318 863 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 264,306 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

