Börse Zürich in Rot: SPI am Mittag in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitagmittag.

Um 12:09 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 0,90 Prozent auf 15 973,54 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,120 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,297 Prozent auf 16 070,13 Punkte an der Kurstafel, nach 16 118,07 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 969,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 090,89 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,132 Prozent. Vor einem Monat, am 21.05.2024, stand der SPI noch bei 15 996,80 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 15 377,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, wies der SPI einen Stand von 14 705,98 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,63 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 29,03 Prozent auf 0,04 CHF), HOCHDORF (+ 13,64 Prozent auf 7,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 7,69 Prozent auf 7,00 CHF), Arundel (+ 6,80 Prozent auf 0,22 CHF) und INTERROLL (+ 2,93 Prozent auf 2 635,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Molecular Partners (-7,31 Prozent auf 8,62 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-5,66 Prozent auf 150,00 CHF), Evolva (-5,15 Prozent auf 0,92 CHF), ams (-5,06 Prozent auf 1,24 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,96 Prozent auf 57,50 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 24 948 756 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 254,447 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at