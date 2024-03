Börse Zürich: SLI beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Der SLI sank im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent auf 1 904,51 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,086 Prozent auf 1 911,64 Punkte an der Kurstafel, nach 1 913,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1 911,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 900,21 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1 840,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 782,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 674,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,00 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 931,53 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 1,54 Prozent auf 1,09 CHF), Givaudan (+ 1,22 Prozent auf 4 066,00 CHF), Lonza (+ 0,84 Prozent auf 478,00 CHF), Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 114,60 CHF) und Partners Group (+ 0,70 Prozent auf 1 295,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-6,81 Prozent auf 78,50 CHF), Temenos (-4,67 Prozent auf 63,68 CHF), Richemont (-2,57 Prozent auf 142,05 CHF), VAT (-1,12 Prozent auf 459,00 CHF) und Sonova (-0,92 Prozent auf 268,30 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 007 723 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 258,809 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,78 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at