Börse Zürich: SLI klettert letztendlich

Der SLI gewann am fünften Tag der Woche an Wert.

Am Freitag kletterte der SLI via SIX schlussendlich um 0,37 Prozent auf 1 840,06 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 835,15 Zählern und damit 0,099 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 833,33 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 1 835,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 847,20 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, betrug der SLI-Kurs 1 769,54 Punkte. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 689,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 778,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 847,20 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sika (+ 2,83 Prozent auf 254,30 CHF), Swatch (I) (+ 2,25 Prozent auf 217,70 CHF), Holcim (+ 1,68 Prozent auf 67,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,65 Prozent auf 40,04 CHF) und Straumann (+ 1,40 Prozent auf 144,65 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Temenos (-4,60 Prozent auf 60,62 CHF), Swiss Re (-2,56 Prozent auf 100,95 CHF), ams (-1,47 Prozent auf 2,21 CHF), Logitech (-1,01 Prozent auf 76,56 CHF) und Nestlé (-0,98 Prozent auf 97,15 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 784 012 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,292 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent an der Spitze im Index.

