Swiss Re Aktie
|157,25EUR
|-1,95EUR
|-1,22%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 99 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett aktualisierte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Dies sei notwendig gewesen, da die vorherigen Zahlen veraltet gewesen seien und nachfolgende Buchhaltungs- und Marktbewegungen einen Vergleich nicht erlaubten, hieß es. So wechselte er bei den Einnahmen von Bruttoprämien (GWP) zu Versicherungserlösen, was einen großen Teil der Verschiebung erkläre./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
145,15 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,44%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
145,15 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,44%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AGmehr Nachrichten
|
17.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.10.25
|SMI aktuell: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
17.10.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
17.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AGmehr Analysen
|17.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.10.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|17.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|157,25
|-1,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|17.10.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Merck Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|17.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|17.10.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|17.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.