Swiss Re Aktie
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Vor den Quartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Schätzung für den Nettogewinn im Jahr 2025 erhöhte er um 5 Prozent./rob/edh/he
Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
160,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
147,85 CHF
Abst. Kursziel*:
8,22%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
147,85 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
8,22%
Analyst Name::
Kamran M Hossain
