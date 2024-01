Börse Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

Am Donnerstag schloss der SLI den Handel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 1 778,93 Punkten ab. Zuvor ging der SLI 0,242 Prozent leichter bei 1 771,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 776,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 1 769,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 780,23 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,182 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 1 780,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der SLI mit 1 624,68 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 772,48 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,874 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 789,06 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 8,32 Prozent auf 3 593,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,54 Prozent auf 290,10 CHF), Schindler (+ 1,49 Prozent auf 211,20 CHF), Partners Group (+ 1,20 Prozent auf 1 141,00 CHF) und Sika (+ 0,98 Prozent auf 237,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lonza (-2,91 Prozent auf 370,30 CHF), Sandoz (-2,31 Prozent auf 28,77 CHF), Roche (-1,28 Prozent auf 242,00 CHF), Logitech (-1,22 Prozent auf 74,28 CHF) und Swatch (I) (-1,04 Prozent auf 195,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 965 305 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 264,238 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at