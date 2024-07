Börse Zürich: SMI zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Der SMI notiert am Dienstagnachmittag im negativen Bereich.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,29 Prozent auf 12 261,61 Punkte zurück. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,401 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,109 Prozent höher bei 12 310,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 296,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 12 251,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 344,38 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 12 012,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, wies der SMI einen Wert von 11 469,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, betrug der SMI-Kurs 11 207,38 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 9,77 Prozent zu Buche. Bei 12 434,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,86 Prozent auf 268,90 CHF), Lonza (+ 1,75 Prozent auf 522,20 CHF), Holcim (+ 1,24 Prozent auf 85,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,99 Prozent auf 49,09 CHF) und Swiss Re (+ 0,94 Prozent auf 107,05 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Givaudan (-4,42 Prozent auf 4 106,00 CHF), Logitech (-1,98 Prozent auf 79,16 CHF), Roche (-1,93 Prozent auf 274,70 CHF), Swisscom (-0,47 Prozent auf 531,50 CHF) und UBS (-0,37 Prozent auf 27,22 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2 055 529 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,806 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,23 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

