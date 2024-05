Börse Zürich: SMI zum Handelsende stärker

Wenig Veränderung war am Abend in Zürich zu beobachten.

Am Dienstag ging der SMI den Handel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 11 784,07 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,261 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,260 Prozent auf 11 737,46 Punkte an der Kurstafel, nach 11 768,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 697,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 791,70 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 11 379,58 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 14.02.2024, den Wert von 11 213,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 564,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,50 Prozent. Bei 11 799,91 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 7,53 Prozent auf 79,94 CHF), Sonova (+ 6,76 Prozent auf 285,80 CHF), Logitech (+ 2,99 Prozent auf 80,50 CHF), Richemont (+ 1,26 Prozent auf 136,40 CHF) und Partners Group (+ 1,05 Prozent auf 1 251,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Lonza (-1,74 Prozent auf 507,40 CHF), Roche (-1,40 Prozent auf 224,60 CHF), Swiss Re (-1,38 Prozent auf 103,40 CHF), Givaudan (-0,93 Prozent auf 4 066,00 CHF) und Swisscom (-0,79 Prozent auf 502,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5 876 078 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 248,209 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent an der Spitze im Index.

