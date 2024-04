Börse Zürich: SMI zum Handelsstart in Grün

Um 09:11 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 11 516,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,240 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 11 501,71 Punkte an der Kurstafel, nach 11 495,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 487,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 517,31 Punkten erreichte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.03.2024, wurde der SMI mit 11 647,14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 230,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 11 230,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,10 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1,05 Prozent auf 76,86 CHF), Novartis (+ 0,91 Prozent auf 86,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 42,04 CHF), Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 621,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,40 Prozent auf 475,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Roche (-0,77 Prozent auf 217,80 CHF), Logitech (-0,43 Prozent auf 78,84 CHF), Swisscom (-0,19 Prozent auf 521,50 CHF), UBS (-0,14 Prozent auf 28,13 CHF) und Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 3 947,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 256 286 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 248,328 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,91 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at