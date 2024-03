Börse Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,53 Prozent stärker bei 1 876,01 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,024 Prozent auf 1 866,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 866,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 866,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 878,84 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,091 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 06.02.2024, einen Stand von 1 805,76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, bewegte sich der SLI bei 1 734,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bewegte sich der SLI bei 1 782,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 6,38 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 878,84 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 2,03 Prozent auf 11 050,00 CHF), ams (+ 1,76 Prozent auf 1,38 CHF), VAT (+ 1,54 Prozent auf 435,70 CHF), Logitech (+ 1,46 Prozent auf 76,52 CHF) und UBS (+ 1,33 Prozent auf 25,96 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-0,43 Prozent auf 274,80 CHF), Temenos (-0,15 Prozent auf 66,60 CHF), SGS SA (-0,09 Prozent auf 86,52 CHF), Schindler (-0,04 Prozent auf 230,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,05 Prozent auf 40,40 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 904 877 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 250,762 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

