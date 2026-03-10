International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

10.03.2026 23:33:36

British Airways, Lufthansa add Asia flights amid high demand

Europe’s smaller airlines are also taking noteWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

09.03.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09.03.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
02.03.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) 8,00 -1,23% Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
International Consolidated Airlines S.A. 4,32 0,12% International Consolidated Airlines S.A.
International Consolidated Airlines Group S.A. (spons. ADRs) 10,00 -0,20% International Consolidated Airlines Group S.A. (spons. ADRs)
Lufthansa AG 8,07 0,70% Lufthansa AG

