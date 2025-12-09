BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
09.12.2025 15:40:03
EQS-News: 25-jähriges Börsenjubiläum von Borussia Dortmund
|
EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vor einem Vierteljahrhundert wagte Borussia Dortmund als erster und bislang einziger Fußballverein der Bundesliga den Sprung an die Börse. Seit dem 31. Oktober 2000 werden die Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA unter der Wertpapierkennnummer 549309 gehandelt. Heute, am Dienstag, versammelten sich die Geschäftsführung, Mitglieder des BVB-Aufsichtsrats und des Betriebsrats, Aktionäre und Vertreter der Deutschen Börse Frankfurt zu einer kleinen Feierstunde in der Mainmetropole.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
Bild: martinjoppen.de & Deutsche Börse
09.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2242610
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2242610 09.12.2025 CET/CEST
