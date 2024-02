CAC 40 aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,01 Prozent auf 7 931,00 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,507 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 926,68 Zählern und damit 0,040 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 929,82 Punkte).

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7 934,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 926,15 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 7 634,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 265,49 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2023, einen Stand von 7 295,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 976,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 2 661 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 424,086 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at