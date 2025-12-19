Stellantis Aktie

CAC 40-Kursverlauf 19.12.2025 09:29:21

CAC 40 aktuell: CAC 40 verliert zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Paris.

Am Freitag fällt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,01 Prozent auf 8 149,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,238 Prozent tiefer bei 8 131,24 Punkten, nach 8 150,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 154,33 Punkte, das Tagestief hingegen 8 131,24 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,775 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Stand von 7 953,77 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 19.09.2025, mit 7 853,59 Punkten bewertet. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Stand von 7 294,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,22 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 311,824 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,98 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

04.12.25 Stellantis Kaufen DZ BANK
03.12.25 Stellantis Buy UBS AG
26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
