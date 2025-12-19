Verluste in Paris: CAC 40 fällt am Freitagnachmittag zurück

Der CAC 40 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

Am Freitag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,01 Prozent schwächer bei 8 149,45 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,238 Prozent tiefer bei 8 131,24 Punkten in den Handel, nach 8 150,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 161,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 131,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,771 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wurde der CAC 40 mit 7 953,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 853,59 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Wert von 7 294,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 402 732 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

2025 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

