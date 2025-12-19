Optimismus in Paris: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain

Schlussendlich schloss der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 8 151,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,238 Prozent auf 8 131,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 150,64 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 131,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 177,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,795 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 953,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 853,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 294,37 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,25 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 763,76 Zähler.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 671 523 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

