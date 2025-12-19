Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,24 Prozent leichter bei 8 131,38 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,238 Prozent auf 8 131,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 150,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 161,82 Punkte, das Tagestief hingegen 8 131,24 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,548 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 7 953,77 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, den Stand von 7 853,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, stand der CAC 40 bei 7 294,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 9,98 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 76 983 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 311,824 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,98 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,23 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at