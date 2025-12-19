Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40-Marktbericht
|
19.12.2025 12:27:06
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone
Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,24 Prozent leichter bei 8 131,38 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,238 Prozent auf 8 131,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 150,64 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 161,82 Punkte, das Tagestief hingegen 8 131,24 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,548 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 7 953,77 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, den Stand von 7 853,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, stand der CAC 40 bei 7 294,37 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 9,98 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 76 983 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 311,824 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,98 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,23 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Optimismus in Paris: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.12.25
|Verluste in Paris: CAC 40 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.12.25
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
18.12.25
|Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Freundlicher Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.12.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
|
18.12.25
|CAC 40-Titel Worldline SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Worldline SA von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Worldline SAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,36
|0,89%
|Carrefour S.A.
|14,24
|-0,73%
|Engie (ex GDF Suez)
|22,42
|3,75%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|629,00
|-0,82%
|Stellantis
|9,95
|0,56%
|Worldline SA
|1,53
|2,62%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 151,38
|0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.