Freundlicher Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,39 Prozent fester bei 8 117,81 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 8 087,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 086,05 Punkten am Vortag.

Bei 8 086,59 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 125,97 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,380 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 18.11.2025, einen Stand von 7 967,93 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 7 854,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 384,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9,79 Prozent zu. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 85 484 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 314,194 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

