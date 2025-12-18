CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zu

Der CAC 40 befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,29 Prozent auf 8 109,39 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,464 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 8 087,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 086,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 086,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 116,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,276 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der CAC 40 mit 7 967,93 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 854,61 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 384,62 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,68 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 45 896 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 314,194 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at