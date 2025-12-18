Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 18.12.2025 12:27:21

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zu

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zu

Der CAC 40 befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,29 Prozent auf 8 109,39 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,464 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 8 087,43 Punkte an der Kurstafel, nach 8 086,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 086,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 116,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,276 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der CAC 40 mit 7 967,93 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 854,61 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 384,62 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,68 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 45 896 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 314,194 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten