Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,80 Prozent fester bei 8 150,64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,464 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,017 Prozent stärker bei 8 087,43 Punkten, nach 8 086,05 Punkten am Vortag.

Bei 8 086,59 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 166,72 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,786 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 967,93 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Stand von 7 854,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 384,62 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10,24 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 300 406 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,194 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

