Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Blick
|
18.12.2025 17:58:46
Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus
Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,80 Prozent fester bei 8 150,64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,464 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,017 Prozent stärker bei 8 087,43 Punkten, nach 8 086,05 Punkten am Vortag.
Bei 8 086,59 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 166,72 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,786 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 967,93 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Stand von 7 854,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 384,62 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10,24 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 300 406 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,194 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
17:58
|Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zu (finanzen.at)
|
09:29
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
17.12.25
|Verluste in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
17.12.25
|CAC 40 aktuell: So performt der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
17.12.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)