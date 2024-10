CAC 40-Handel aktuell: CAC 40-Anleger greifen zu

Um 15:42 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,54 Prozent auf 7 607,27 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,299 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,242 Prozent auf 7 510,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 492,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 507,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 624,22 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,314 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 7 487,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 570,81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 029,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aufweisen. 210 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 312,415 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

