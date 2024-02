CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 5 Jahren eingebracht

Am 02.02.2019 wurden Alstom-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,59 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 30,684 Alstom-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 362,99 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 01.02.2024 auf 11,83 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 362,99 EUR, was einer negativen Performance von 63,70 Prozent entspricht.

Der Alstom-Wert an der Börse wurde auf 4,52 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at