Alstom Aktie
|24,15EUR
|1,10EUR
|4,77%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
14.11.2025 08:01:47
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28,00 auf 28,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Perspektiven für die Gewinne und den Cashflow sollten sich verbessern, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen des Konzerns./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,80 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22,77 €
|
Abst. Kursziel*:
26,48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,25%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alstom S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Alstom S.A.mehr Analysen
|08:02
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07.01.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|22.04.24
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|08:02
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|24,15
|4,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:01
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|08:30
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|Alstom Neutral
|UBS AG
|08:01
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Enel Buy
|UBS AG
|08:00
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Sixt Buy
|UBS AG
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:02
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|06:50
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital