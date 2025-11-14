Alstom Aktie

24,15EUR 1,10EUR 4,77%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

14.11.2025 08:01:47

Alstom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28,00 auf 28,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Perspektiven für die Gewinne und den Cashflow sollten sich verbessern, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen des Konzerns./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,80 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22,77 € 		Abst. Kursziel*:
26,48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,25%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:02 Alstom Neutral UBS AG
08:01 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Alstom Neutral UBS AG
09.10.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.

