CAC 40
|
8 149,50
|
-18,65
|
-0,23 %
|Kursentwicklung im Fokus
|
31.12.2025 12:25:59
Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter
Um 12:09 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,56 Prozent auf 8 122,07 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,452 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,258 Prozent auf 8 147,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 168,15 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 147,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 118,48 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,068 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 8 122,71 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 895,94 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, stand der CAC 40 noch bei 7 380,74 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,85 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Crédit Agricole-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,565 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Carrefour-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,86 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 149,50
|-0,23%