Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter

Um 12:09 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,56 Prozent auf 8 122,07 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,452 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,258 Prozent auf 8 147,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 168,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 147,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 118,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,068 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Wert von 8 122,71 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 895,94 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, stand der CAC 40 noch bei 7 380,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,85 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Crédit Agricole-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,565 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Carrefour-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,86 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at