Renault Aktie
|34,64EUR
|0,43EUR
|1,26%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Renault deutlich von 38 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die meisten Signale verschlechterten sich, schrieb David Lesne am Dienstagnachmittag. Das Auftragsbuch des Autobauers werde dünner, die Preise gingen zurück, die Lagerbestände bei den Händlern stiegen, und so weiter und so fort. Alles deute auf ein schwieriges Jahr 2026 hin./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Sell
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
34,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,17%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
