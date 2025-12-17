Veolia Environnement Aktie

WKN: 501451 / ISIN: FR0000124141

Veolia Environnement-Investment 17.12.2025 10:03:57

CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Veolia Environnement eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem Veolia Environnement-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Veolia Environnement-Papier letztlich bei 24,23 EUR. Bei einem Veolia Environnement-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,271 Veolia Environnement-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 1 218,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,52 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,83 Prozent gesteigert.

Veolia Environnement wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,01 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

