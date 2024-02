CAC 40-Papier Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veolia Environnement von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Veolia Environnement-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,91 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Veolia Environnement-Aktie investiert, befänden sich nun 35,829 Veolia Environnement-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,94 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 072,73 EUR wert. Damit wäre die Investition um 7,27 Prozent gestiegen.

Der Veolia Environnement-Wert an der Börse wurde auf 21,59 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at