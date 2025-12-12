Engie Aktie
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Engie (ex GDF Suez)-Papier bei 14,39 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 694,734 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.12.2025 auf 21,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 908,99 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 49,09 Prozent vermehrt.
Engie (ex GDF Suez) war somit zuletzt am Markt 52,06 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
