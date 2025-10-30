CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,93 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,621 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 397,38 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Anteils am 29.10.2025 auf 54,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 139,74 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 37,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at