Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|
30.10.2025 10:28:39
SocGen retail arm outshines lacklustre investment banking unit
Momentum building in bank’s French retail business helps to drive turnaroundWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
31.10.25