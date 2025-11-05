Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der CAC 40 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent auf 8 036,15 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,737 Prozent schwächer bei 8 008,06 Punkten in den Handel, nach 8 067,53 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 005,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 036,15 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 081,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, lag der CAC 40 bei 7 621,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 407,15 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 8,69 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 271,48 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 304,469 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at